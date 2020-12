Procès pour favoritisme : un an de prison avec sursis requis contre Mathieu Gallet

publié le 11/12/2020 à 02:40

Le parquet général a requis jeudi contre Mathieu Gallet, accusé de favoritisme lorsqu'il dirigeait l'Institut national de l'audiovisuel (INA), une peine d'un an de prison avec sursis et 40.000 euros d'amende, a indiqué l'avocat de l'ancien PDG de Radio France.

En première instance, Mathieu Gallet, 43 ans, avait été condamné en janvier 2018 à un an de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende. Il était accusé d'avoir favorisé deux sociétés de conseil auxquelles l'INA, un établissement public, a versé plus de 400.000 euros lorsqu'il était son directeur entre 2010 et 2014.

Après sa condamnation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) avait démis le dirigeant de ses fonctions de PDG de Radio France qu'il occupait depuis 2014. Mathieu Gallet avait fait appel, ses avocats dénonçant "une enquête à charge".