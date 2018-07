Jawad Bendaoud est jugé aux côtés de Mohamed Soumah et Youssef Aït-Boulahcen, à partir du 24 janvier au tribunal de grande instance de Paris

publié le 29/01/2018 à 22:13

La tension était vive lundi 19 janvier au procès de Jawad Bendaoud. Moins d'heure après avoir repris, l'audience a été suspendue pendant 15 minutes en fin d'après-midi, suite à une violente altercation entre Jawad Bendaoud et le deuxième prévenu Mohamed Soumah, accusé d'avoir joué les intermédiaires avec les terroristes du 13 novembre. Les deux hommes étaient en désaccord sur un élément du dossier.



"Tu me traites de menteur, sur le Coran je vais te b***er", a lancé celui que l'on surnomme le "logeur de Daesh". La présidente Isabelle Prévost-Desprez n'a pu reprendre l'examen de la personnalités des deux prévenus. Si Jawad Bendaoud a regagné sa place dans une ambiance électrique une demi-heure plus tard, Mohamed Soumah n'est jamais revenu dans le box des accusés. La présidente a ensuite annoncé le programme des jours à venir.

Plus tôt dans le procès, l'audience a déjà été suspendue après une altercation entre Jawad Bendaoud et un des avocats des parties civiles. "Attention, à ce que vous dites. (...) Moi je vais venir vous voir à votre cabinet", avait menacé Jawad Bendaoud. L'audience avait pu reprendre 15 minutes plus tard.

Le procès reprendra mardi à 13h30 avec l'audition des parties civiles, une vingtaine.

