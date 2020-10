Procès "Charlie" : l'homme qui a fourni des armes à Amedy Coulibaly témoigne

publié le 01/10/2020 à 16:22

Jeudi 1er octobre, une masse de muscles s'appuie à la barre, devant la Cour d'assises spéciale de Paris. L'homme a importé les armes dont s'est servi Amedy Coulibaly. Il a le crâne rasé, une barbe blanche qui dépasse du masque et un pantalon kaki avec des poches blanches sur les côtés.

"Quand on vend des armes, c'est dans quel but ?", interroge le président. "Je réponds à la demande de passionnés et de chasseurs", assure Claude Hermant. "Des fusils d'assaut pour les chasseurs, il y en a assez peu", lui rétorque le magistrat.

Claude Hermant importe les armes désactivées de Slovaquie. Il affirme qu'il ne les remet pas lui-même en état de fonctionner. "De toute façon, dans ce monde de voyous, on se rejette les responsabilités. On met un brouillard dessus", note le président.

Claude Hermant indique qu'il fait surtout ça pour la France. Il est "indic" pour les gendarmes, qu'il aide à infiltrer des réseaux de braqueurs roubaisiens. "Quand ils ne sont pas arrêtés, ça fait des Coulibaly. Ça fait 17 morts en deux jours", accuse le président.

"C'est un énorme loupé. J'y pense tous les jours", répond le trafiquant en haussant les épaules. L'homme a déjà été condamné pour trafic d'armes par le passé.

Quel rôle ont joué les autres accusés qui sont dans le box ? Là encore, c'est le brouillard.