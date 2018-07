Pourquoi la CGT attaque Pôle Emploi pour "formations bidons"

publié le 27/06/2017 à 08:10

Les formations pour demandeurs d'emploi sont-elles vraiment utiles, ou ne servent-elles qu'à dégonfler le chiffre du chômage ? Deux demandeurs d'emploi, soutenus par la CGT-Chômeurs qui dénonce des "formations bidons", vont déposer un recours ce mardi 27 juin contre Pôle Emploi à la suite de leur exclusion d'un stage, après en avoir dénoncé les conditions et le contenu. Les deux plaignants souhaitaient suivre un cursus en cuisine et avaient été envoyés en juin 2016 auprès de l'organisme ISP par Pôle Emploi, "de manière très précipitée".



"Conditions matérielles ahurissantes", "locaux quasiment insalubres", intervenant "formé pour dispenser des cours à des serveur" et non à des cuisiniers : plusieurs stagiaires avaient dénoncé publiquement à l'automne leurs conditions de stage. "Pôle Emploi, en tant qu'organisme financeur, a des obligations de contrôles préalables concernant la qualité du contenu de la formation", a fait valoir leur avocate, qui demande 50.000 euros pour chacun de ses clients, au titre du préjudice financier et moral subi.



"Pôle Emploi a voulu faire du chiffre sur injonction du gouvernement précédent", dénonce sur RTL le responsable des questions chômage à la CGT. Denis Gravouille regrette que Pôle Emploi "ne vérifie pas assez" les organismes de formation.