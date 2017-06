Réforme du travail : un contrat de chantier serait-il vraiment utile ?

publié le 26/06/2017 à 08:10

Le contrat de projet serait un nouveau contrat de travail, intermédiaire entre le CDI et le CDD qu'on connaît bien. Il s'agirait d'un contrat à durée indéterminée, mais associé à une mission professionnelle bien précise. On embauche, par exemple, un technicien chauffagiste pour réaliser la climatisation d'un groupe de bâtiment en construction, ou un ingénieur informatique pour moderniser les réseaux de telle entreprise. Cela peut durer un an ou deux, personne ne le sait au départ. Il reste pour toute la durée de la mission, quelle qu'elle soit, mais pas au-delà. Dès lors que la mission est terminée, le contrat pourrait être interrompu par l'employeur. À l'embauche, le motif de rupture du contrat serait donc prévu explicitement, même s'il est non daté.



Dans tout acte économique, toute décision, il y a un aléa. Vous embauchez quelqu'un, vous ne savez pas si vous aurez assez toujours d'activité pour justifier son salaire. C'est cette incertitude qui peut dissuader le chef d'entreprise d'embaucher. Il hésite, parce qu'il ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, même s'il a du travail à confier sur le moment. Le contrat de projet permet de rassurer le chef d'entreprise. Donc on peut en espérer des créations d'emploi, c'est même le but de l'opération. Le problème, c'est que le risque se déplace sur le salarié. Si le chef d'entreprise est rassuré, c'est le salarié qui subit l'incertitude. Lui, il ne sait pas quelle durée exactement il va travailler. Il ne sait pas davantage ce qu'il va faire après la mission.