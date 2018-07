En deuil, une maman orque ne lâche pas son bébé décédé

publié le 28/07/2018 à 18:30

"Nous n'avons pas le monopole du deuil et de l'amour ; les autres animaux ressentent également ces émotions", a assuré au Seattles Times Barbara King, professeure en anthropologie à l'Université William et Mary, en Virginie (États-Unis). Avec ces mots, l'experte fait référence à une maman orque, baptisée J35, qui pousse le corps sans vie de son bébé dans l'océan Pacifique depuis quatre jours.



Pour Barbara King, l'hypothèse selon laquelle l'animal n'aurait pas compris que son bébé était mort n'est pas envisageable. La professeure en anthropologie fait notamment référence à l'intelligence connue des orques, ainsi qu'au comportement de J35. "Elle lutte, elle ne prend pas soin d'elle, elle n'agit pas de la manière dont elle agirait normalement pour garder son bébé", a-t-elle assuré.



Une lutte qui pourrait s'avérer dangereuse puisque l'orque porte son bébé sur sa tête et ne le quitte pas. "Ses respirations sont lentes et profondes", décrit au Seattle Times Taylor Shedd, le coordinateur du programme Soundwatch qui est chargé de surveiller J35. "Elle met quelques secondes de plus que les autres animaux pour remonter à la surface. Je ne peux même pas imaginer ce qu'elle traverse, mais cela doit être horrible".

D'après lui, il ne serait évidemment pas question de lui retirer le cadavre de son bébé, mais de le récupérer si elle le lâchait et qu'elle se déplaçait ensuite pendant un long moment. Des recherches ont déjà montré que plusieurs espèces marines, allant du grand cachalot au dauphin, ont pour habitude de tenir compagnie à leurs défunts dans les océans.

En 3 ans, aucun bébé orque n'a survécu

J35 avait accouché ce mardi 24 juillet à proximité de Victoria, en Colombie-Britannique (Canada) mais le nouveau-né est décédé quelques heures plus tard. "Examiner le cadavre nous permettrait de mieux comprendre ce qu'il s'est passé, et, avec un peu de chance, de trouver des solutions ou des moyens pour ne pas laisser cette situation se reproduire", a expliqué Taylor Shedd.



Un enjeu considérable pour les chercheurs, puisque d'après le Guardian, seulement 75 orques vivent aujourd'hui encore dans cette zone. En cause notamment : leur difficulté à se nourrir, avec la disparition des saumons royaux. Depuis 3 ans, aucun bébé orque n'a survécu dans cette zone, précise le centre de recherche sur les baleines, "The Center for Whale Research".