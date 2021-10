Perpignan : un SDF se suicide après avoir été expulsé d'un centre d'hébergement

Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi 23 à dimanche 24 octobre 2021. Un hommesans domicile fixe âgé de 31 ans a été retrouvé pendu aux grilles du centre hospitalier de Perpignan selon nos confrères de Ouest France. Alors qu'il avait été accueilli dans les locaux d'hébergement du centre du 115, il avait ensuite été expulsé pour non-respect du règlementintérieur.

D'origine marocaine, Othman El Barkani était très agité et perturbait le service des urgences selon France 3. "Quand on lui a demandé de partir, il a voulu se battre et s'est mis torse nu. Après s'être calmé, nous l'avons raccompagné vers la sortie sans problème." a raconté la police.

Le SDF a donc quitté les lieux, non sans avoir menacé de mettre fin à ses jours, a précisé une autre source. C'est finalement un autre SDF insomniaque qui a retrouvé Othman El Barkani aux alentours de 2 heures, pendu à une grille dans le jardin intérieur de la Croix-Rouge.