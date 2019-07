publié le 06/07/2019 à 14:41

Dans la nuit de vendredi à samedi à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, les pompiers et policiers appelés en urgence par une voisine, ont pénétré dans un appartement où ils n'ont pu que constater le décès à l'arme blanche d'une femme de 32 ans. Son compagnon, suspecté de ce crime, a été interpellé et placé en garde à vue, a appris l'AFP samedi de source policière, confirmant une informations du journal L'Indépendant.

D'après les premiers éléments de l'enquête, la victime serait décédée lors d'une dispute. Selon le site du journal, trois enfants étaient présents dans l'appartement, lors de l'intervention des secours et de la police, âgés de 9, 3 et 1 an. Le site mentionne également un quatrième enfant, une fillette de 7 ans, absente au moment des faits. Les enfants ont été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance.



La page Facebook "Féminicides par compagnons ou ex" a recensé 74 décès depuis le début de l'année 2019. Dans la nuit du 26 au 27 juin dernier, un homme de 43 ans a tué sa femme à coups de marteau avant de se suicider au domicile familial de Vaulx-en-Velin, en banlieue de Lyon.