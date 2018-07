et AFP

publié le 10/07/2018 à 10:40

La piste du drame familial est privilégiée. Quatre adultes et un enfant sont décédés mardi matin dans l'incendie de leur appartement dans le centre-ville de Pau. "Cinq personnes dont un enfant sont décédés au cours d'un feu dans un appartement situé au 1er étage d'une résidence de quatre étages du centre ville", ont indiqué les pompiers, confirmant une information de La République des Pyrénées. Selon le journal, les pompiers ont été appelés à 6h40 mardi 10 juillet, au 10 rue Richelieu.



Le quotidien régional rapporte aussi que selon l'adjoint au maire en charge de la sécurité, Marc Cabane, "il y avait beaucoup de sang partout dans l'appartement. L'incendie a probablement été déclenché par l'auteur qui s'est suicidé".



"Il s'agit de deux couples et d'un enfant. Le drame s'est déroulé à l'intérieur (de l'appartement). Il y a des traces de violences sur un couple et l'épouse de l'autre", a ajouté une autre source proche de l'enquête.

La République des Pyrénées parle d'une famille espagnole vivant au premier étage. Deux parents et un bébé. Un autre couple était donc présent ce soir-là.