Pas-de-Calais : ce que l’on sait sur le parricide à Blendecques

publié le 28/12/2019 à 15:02

Les affabulations d'une famille toute entière pour défendre le fils mis en examen et écroué pour avoir tué son père avec un fusil de chasse. La tragédie familiale s'est déroulée vendredi dernier à Blendecques dans le Pas-de-Calais. "Le père était en train d'étrangler son épouse", affirment ses proches, qui évoquent de la légitime défense.

Toute la famille s'était en réalité entendue sur une fausse version. Au départ, les enquêteurs avaient des doutes, avec des témoignages différents. Ensuite, le médecin légiste n'a trouvé aucune trace de strangulation sur la mère de famille.

Celle-ci et ses deux enfants, tous trois témoins de la scène, sont revenus sur leurs déclarations, ils maintiennent toutefois qu'une dispute entre la mère et le père, fortement alcoolisé, a bien eu lieu. Tous dépeignent également un climat délétère au sein de la maison et une mère victime de violences conjugales. C'est ce qui aurait entraîné le fils vers un tel acte. Cependant, aucune plainte ni main courante n'a jamais été déposée.

Difficile donc pour la justice de s'appuyer sur ces déclarations. Cela met fin à l'hypothèse de la légitime défense qui était évoquée au début de l'affaire. Même si le fils de 25 ans, qui a tiré par deux fois sur son père, n'aurait pas prémédité son action, il a été mis en examen vendredi 27 décembre. Il risque la prison à perpétuité.