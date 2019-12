publié le 28/12/2019 à 02:54

Une crème éclaircissante achetée au Mexique a gravement empoisonné une habitante de Sacramento, aux États-Unis. Cette Américaine est maintenant totalement paralysée à cause de ce traitement, dont le taux de mercure dépassait 12.000 fois le taux maximum autorisé aux États-Unis.



Cette Américaine a utilisé deux fois par jour cette crème pendant sept ans, de quoi empoisonner l'ensemble de son corps. Elle cherchait à gommer quelques rides et imperfections. En juillet 2019, elle commence d'abord à ressentir des sensations de piqûre et des faiblesses dans les bras. Après une première consultation médicale, elle consulte à nouveau un médecin, présentant cette fois des troubles de la vision et de l’élocution, rapporte Ouest France.

Admise à l’hôpital, son état s’aggrave rapidement, avant d'atteindre un état de "délire agité", d’après le docteur Paul Blanc, de l’Université de Californie à San Francisco, qui l’a prise en charge et dont les propos sont rapportés par la chaîne de télévision américaine CNN.



Le mercure responsable de dommages permanents

Les examens médicaux ont révélé un niveau anormalement élevé du méthylmercure dans l'organisme, taux qui peut causer des dommages permanents sur le système nerveux. Cette Américaine en a fait la douloureuse expérience. Totalement paralysée, elle ne peut ni bouger, ni parler.



En Californie, les crèmes éclaircissantes sont un fléau : plus de 60 empoisonnements ont été enregistrés au cours des dix dernières années. Le gouvernement a recommandé de vérifier que les crèmes soient protégées par film et d’éviter les produits dont l’étiquette ne mentionne pas la composition.