et AFP

publié le 28/10/2016 à 12:53

Saad Lamjarred, la star de pop music marocaine, est de nouveau impliqué dans un scandale sexuel. L'homme de 31 ans a été interpellé à Paris, mercredi 26 octobre, dans son hôtel, après qu'une jeune femme a déposé plainte pour agression sexuelle et violences volontaires. Vendredi 28 octobre, le chanteur a été présenté à un juge.



Une information judiciaire, confiée à un juge d'instruction, a été ouverte pour "viol aggravé" et "violences volontaires aggravées", a précisé cette source. Le parquet de Paris a requis le placement du chanteur en détention provisoire.

La victime présumée, une Français âgée de 20 ans en "villégiature à Paris", affirme avoir été agressée mercredi matin dans la chambre d'hôtel du chanteur qui a été placé en garde à vue. Celle-ci a été prolongée et était encore en cours jeudi 27 octobre, dans l'après-midi. Un peu plus tôt dans l'année, Saad Lamjarred avait déjà été mis en cause aux États-Unis pour une affaire de viol datant de 2010, dans laquelle il a nié toute implication. Le chanteur marocain devait se produire en concert, ce samedi 29 octobre au Palais des congrès de Paris.

Un artiste renommé au Maroc

Né en 1985, Saad Lamjarred est originaire de Rabat, où il a grandi dans une famille d'artistes renommés. Il a commencé à se faire connaître dans le monde arabe en 2007 en participant à l'émission libanaise Super Star, mais n'est devenu une célébrité qu'à partir de 2013 grâce à son titre "Mal Hbibi Malou" (Qu'arrive-t-il à ma bien-aimée ?).



En septembre, son nouveau clip Ghaltana (Tu as tort) faisait un carton sur internet avec plus de 16 millions de vues en une semaine. Son titre phare, Lm3allem (C'est toi le boss), a été visionné 382 millions de fois à ce jour, alors que l'ensemble de ses vidéos comptabilise près de 613 millions de vues cumulées sur sa chaîne YouTube, qui compte deux millions d'abonnés.