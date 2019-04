Crédit : iStock Editorial / Getty Images Plus

publié le 15/04/2019 à 12:09

Visiblement, il n'y a pas d'âge pour recevoir une amende. Une fillette de 4 ans et 3 jours, accompagnée de ses parents, a été verbalisée dans le métro en région parisienne, car elle ne possédait pas de titre de transport, révèle le site Actu.fr.



Les agents de la RATP, société d'exploitation des transports en commun de la capitale, ont donné une contravention de 100 euros à la petite fille. En effet, à partir de l'âge de 4 ans, les enfants ne peuvent plus circuler sur le réseau RATP gratuitement. Entre 4 ans et 10 ans, ils bénéficient d'un tarif à moitié prix sur les titres de transport.

Les parents de la fillette ont interpellé Marie-Anne Jacquery, la déléguée du Défenseur des droits en Seine-et-Marne. "J’avais été sollicitée par les parents car il y avait eu des menaces de poursuite par la RATP", a-t-elle dit au site Actu.fr. Elle a permis que la contravention soit classée sans suite.