publié le 27/07/2017 à 21:50

Le corps d'une femme, âgée de 37 ans, a été retrouvé dans une benne à ordures de l'immeuble où elle vivait, situé dans le XIVe arrondissement de Paris, rapporte Le Parisien. C'est la sœur de la victime, inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles depuis le 13 juillet dernier, qui a signalé sa disparition à la police. Les forces de l'ordre se sont alors rendues au domicile de la disparue.



Sur place, les policiers sont tombés sur l'homme vivant avec la victime et leur petite fille de deux ans et demi. Âgé de 34 ans, ce dernier est connu des services de police. Lorsqu'ils l'ont trouvé, "il était avec un enfant de deux ans. Et semblait ivre", confie une source policière au Parisien. Il a été placé en garde à vue.

Interrogée par les enquêteurs, la gardienne de l'immeuble a confié de son côté qu'un container était introuvable depuis plusieurs jours. Dans la cave, les policiers ont trouvé la benne à ordures verte. "Le corps était la depuis plusieurs jours. L’odeur était terrible", précise une source proche du dossier à l'hebdomadaire. La police judiciaire a été saisie de l’enquête.

Une dispute à l'origine du drame

Le suspect aurait alors déclaré qu'une dispute conjugale était à l'origine du décès de sa compagne. "Il a dit qu'elle l'avait énervé", confie une source proche du dossier, d'après Le Parisien. Après l'avoir frappée dans la salle de bain, il serait allé se coucher. Selon une source proche de l'enquête, dont les propos ont été relayés par l'AFP, "la victime a subi un important traumatisme facial".



Le lendemain matin, l'homme aurait mis le corps dans une poubelle, qu'il aurait ensuite descendu à la cave de l'immeuble du quartier de Montparnasse. "Le corps était déjà en état de décomposition, les conclusions de l'autopsie vont devoir être complétées par un examen anatomopathologique" (étude des organes et des tissus), a ajouté une source proche de l'enquête, d'après l'AFP.

Un homme " dingue, pervers et jaloux"

D'après le témoignage de la petite sœur de la victime relayé par Le Parisien, l'homme de 34 ans était "un dingue, un pervers, un jaloux", qu'elle avait trouvé sur "un site de rencontres". Sans emploi, "il la menaçait. Elle avait perdu 20 kg après l’accouchement. Il l’isolait, la coupait de tout le monde. Ma sœur était devenue un robot", continue la jeune femme, avant de conclure "elle l'aimait".



L'homme, déjà connu par la police pour vols, conduite sans permis, ne l'avait jamais été pour violences conjugales. Il a été mis en examen ce dimanche 30 juillet pour homicide volontaire, rapporte l'AFP.