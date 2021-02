et AFP

publié le 03/02/2021 à 19:42

Un piéton a été tué et un autre a été blessé ce mercredi 3 février après-midi dans le quartier d'affaires de La Défense, aux portes de Paris. Ils ont été percutés par un homme au volant d'une camionnette, a appris l'AFP auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. L'information a ensuite été confirmée par RTL.

Le conducteur de la camionnette a été interpellé un peu plus tard par les forces de l'ordre. Il aurait volé le véhicule et percuté les deux piétons pour une raison encore inconnue, avant de prendre la fuite à pied, a précisé la préfecture de police de Paris.



Selon les informations de BFMTV, l'incident se serait produit aux alentours de 16h50. L'homme, âgé de 46 ans, serait "un marginal sans abri". Il a été placé en garde à vue par la police des Hauts-de-Seine et une enquête à été ouverte.