Paris : un pseudo naturopathe soupçonné d'homicide involontaire

Crédit : iStock / Getty Images Plus

publié le 05/06/2020 à 17:35

Ce mercredi 3 juin, un individu a été interpellé à Paris et placé en garde à vue pour homicide involontaire, exercice illégal de la médecine et abus de faiblesse. L'homme en question, qui se faisait passer pour un naturopathe, est soupçonné d'avoir prescrit des traitements inefficaces à un homme atteint d'un cancer des testicules, qui est décédé.

C'est le journal 20 Minutes qui révèle cette affaire. Selon le quotidien, le suspect aurait convaincu l'homme de se soigner en multipliant les cures de jus de fruits, les inhalations d’huiles essentielles ou les jeûnes. Le malade est décédé en 2018, soit un an et demie après avoir rencontré l'imposteur. C'est sa veuve qui a porté plainte début 2019.

Selon 20 Minutes, le suspect aurait "indiqué, au cours de sa garde à vue, ne lui avoir jamais promis la guérison mais seulement de soulager ses symptômes". L'homme serait inconnu des services de police et aurait développé un réseau d’environ 150 patients qui le payaient entre 60 et 100 euros la séance. L'enquête est désormais close et le parquet réfléchit aux suites judiciaires, a appris le quotidien de source proche du dossier.