Paris : un piéton mortellement fauché par un automobiliste en fuite après un refus d'obtempérer

Un piéton est décédé dans la nuit du samedi au dimanche 3 septembre à Paris, fauché par un automobiliste qui fuyait la police après avoir refusé de se soumettre à un contrôle à Pantin, en Seine-Saint-Denis, a-t-on appris dimanche de source policière. Le conducteur a abandonné sa voiture dans une rue du XIXe arrondissement, dans le nord-est de la capitale, et est toujours en fuite, a-t-on ajouté de même source, confirmant une information de BFMTV.



Vers 3h30, une patrouille de police qui circule avenue Édouard-Vaillant à Pantin tente de contrôler une BMW, qui n'obtempère pas et prend la fuite en direction de Paris. "Le fuyard prend successivement de nombreuses artères du XIXe arrondissement et distance la police à la sortie du tunnel de la porte de la Villette", selon la version de la police. La police est ensuite "informée" qu'un piéton a été renversé par le fuyard au niveau du boulevard Macdonald, a-t-on poursuivi de même source.



Malgré l'intervention des secours, la victime décède sur place. Une enquête a été ouverte et confiée au Service du traitement judiciaire des accidents (STJA), selon la source policière.

