Paris : un homme tué dans une rixe à la station de métro Bercy

Un homme est décédé à Paris samedi soir à la station de métro Bercy après avoir reçu un coup de couteau lors d'une rixe avec un autre homme, dont les raisons restent pour l'heure toujours inconnues.

Il est aux alentours de 22h30 lorsqu'une rixe a éclaté entre deux hommes sur les quais de la ligne 6, a précisé une source policière. "L'un a porté un coup de couteau à l'autre", a-t-elle expliqué. Ce dernier "s'est défendu", a "projeté" le suspect sur les voies et la rixe s'est poursuivie. L'homme en possession de l'arme, qui se trouvait sur les voies et la victime sur le quai, lui a ensuite porté "un second coup de couteau à l'abdomen", a ajouté cette même source.

Né en 1992, le suspect est de nationalité soudanaise, a précisé une source proche de l'enquête. Ce dernier a été interpellé par le Groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR) de la RATP et une enquête a été ouverte pour "homicide volontaire". Selon le parquet de Paris, les investigations ont été confiées au 2e district de police judiciaire parisienne (2e DPJ). L'identité de la victime n'était pour l'heure toujours pas connue.