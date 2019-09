publié le 21/09/2019 à 14:58

Leur présence était redoutée. Ce samedi 21 septembre, plusieurs "Black blocs" ont réussi à infiltrer le cortège de la manifestation pour le climat organisée à Paris. La préfecture de police de Paris a recensé de premières "exactions" aux alentours de 14h45, environ une heure après le départ du cortège, qui partait du jardin du Luxembourg en direction du parc de Bercy.

Des "exactions" commises par des "individus violents", a précisé la préfecture de police, qui appelle les manifestants à s'en désolidariser. "Les #FDO (forces de l'ordre, ndlr) interviennent et répliquent avec des moyens lacrymogènes. Désolidarisez-vous des groupes à risques", a tweeté la préfecture.

Quelques minutes plus tard, elle a indiqué qu'à la suite de l'intervention des policiers et gendarmes, "le black bloc s'est replié dans le cortège. La préfecture de police appelle les manifestants non violents à maintenir leur vigilance. De nouvelles exactions ne sont pas à exclure". Peu après 15h30, la préfecture de police a annoncé que 1.000 manifestants "radicaux" avaient réussi à intégrer le cortège.