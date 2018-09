publié le 29/09/2018 à 01:16

Les braqueurs sous-estimaient leurs victimes. Trois épiciers d'une supérette du XVème arrondissement de Paris ont fait fuir leurs voleurs à coups de baguettes, rapporte Le Parisien. Jeudi 27 septembre, vers 21h30, un braqueur fait irruption dans ce commerce de la rue Saint-Charles : une partie du visage masquée, il menace l'épicier avec une arme et une bombe lacrymogène.



Frappé par l'individu, le commerçant est rapidement rejoint par ses deux collègues alors que le complice du braqueur fait à son tour irruption dans le magasin. Un des épiciers se saisi alors d'un sac de pain et l'utilise comme arme contre les braqueurs, les frappant sur la tête. Les trois hommes réussissent à désarmer les braqueurs et à les faire sortir du magasin sans que rien ne soit volé. Les deux individus ont ensuite pris la fuite en moto.

Si aucune interpellation n'a encore eu lieu, les images de vidéosurveillance pourraient aider les enquêteurs, précise Le Parisien. "Cette affaire de braquage sans préjudice financier est suffisamment prise au sérieux", explique au quotidien une source proche du dossier. Le parquet a dessaisi le commissariat du XVème arrondissement et confié l'affaire à la 3e DPJ.