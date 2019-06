publié le 04/06/2019 à 13:56

Un équipage de police est intervenu ce mardi 4 juin, pour un homme armé de trois couteaux sur la voie publique, à Paris (XVe). Les forces de l'ordre ont repéré l'individu qui se dirigeait vers le marché de la rue de la Convention, très fréquentée à cette heure de la journée, selon nos informations.



Malgré les injonctions, l'individu a poursuivi son chemin, une main dissimulée sous son blouson, et a fait chuté un Gardien de la Paix au sol. Les policiers ont répliqué et blessé l’assaillant au bras. Conscient et sans pronostic vital engagé, il a été pris en charge par le SAMU, et a été conduit à l'hôpital Georges Pompidou.

À ce stade, nous n'avons pas d’indication sur la raison de passage à l’acte de l’agresseur. Ce dernier est connu des services de police pour des faits de droit commun. Selon nos informations, la piste terroriste est écartée.