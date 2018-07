publié le 13/07/2018 à 03:27

Qui a dit que les jeunes n'étaient pas responsables et civiques ? Des adolescents ont trouvé plus de 4 000 euros en petites coupures dans le RER A... et les ont rendu à la police ! Alors que ces sept jeunes originaires de Suresnes (Hauts-de-Seine) aux étangs de Cergy ce jeudi 12 juillet au matin, ils ont trouvé l'argent en petites coupures dans deux sacs en plastique sous leurs sièges, comme le rapporte 20 minutes. L'information a été révéleé par France info.



L'un des deux sacs contenait exactement 4.180 euros en billets de 10, 20 et 50 euros. Le groupe d'adolescents a alors choisi de se rendre à la gare de Cergy-le-Haut (Val-d'Oise) afin de donner l'argent à des policiers municipaux. Europe 1 rapporte que l'argent était accompagné d'un ticket de retrait mais le propriétaire de la somme est inconnu. Le directeur de la police a salué le "civisme" de ces adolescents selon Franceinfo.