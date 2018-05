publié le 18/05/2018 à 13:50

Un véritable trésor se cachait au fond de leur jardin. Pendant des années, Matthew and Maria Colonna-Emanuel pensaient que cette caisse en métal rouillée, cachée derrière les buissons de leur jardin, était un générateur électrique... jusqu'à ce qu'un chevreuil ne mange le feuillage et rende la caisse davantage visible.



L'animal ayant endommagé une partie du jardin de la famille Colonna-Emanuel, celle-ci avait décidé de réaménager l'espace vert. Lors des travaux, les jardiniers ont sorti la caisse et décidé de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un vrai butin. “Il y avait tous ces sacs avec des centaines de dollars, des bijoux, des diamants, des bagues de fiançailles, des dizaines de bagues", a déclaré Matthew à CBS.

En continuant de fouiller, le couple a fini par trouver une carte, portant l'adresse de leurs voisins. "Je leur ai demandé s'ils avaient été cambriolé, ce qu'ils ont confirmé" raconte Matthew. La police new-yorkaise a en effet révélé qu'en 2011, un coffre-fort contenant 52.000 dollars avait été dérobé.

Les Colonna-Emanuel ont donc rendu le trésor à leurs voisins, surpris et reconnaissants. "La question ne s'est même pas posée, ce n'était pas à nous", explique Maria Colonna-Emanuel. Un geste honnête que tous les voisins n'auraient peut-être pas accompli.