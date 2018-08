et Thibaut Deleaz

publié le 21/08/2018 à 10:02

Un homme d'une vingtaine d'années est décédé après un accident de scooter à la suite d'un contrôle de police dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 août à Orly (Val-de-Marne). Les circonstances de l'accident restent très floues, et deux sources proches de l'enquête assurent à RTL qu'il n'y aurait eu aucune course-poursuite.



Vers 5 heures du matin mardi 21 août, une voiture de patrouille repère un groupe d'individus à scooters qui conduisaient de façon imprudente sur la commune d'Orly. Les policiers s'approchent, mais l'un des membres du groupe s'enfuit. Il est retrouvé quelques dizaines de mètres plus loin, au sol et en arrêt cardio-respiratoire. Le jeune homme décède malgré l'intervention des secours.

Il n'y aurait eu aucune course-poursuite entre les forces de l'ordre et la victime, selon deux sources proches de l'enquête. La victime aurait percuté un panneau de signalisation dans sa fuite. Mais les faits restent très flous, et les circonstances de l'accident fatal devront être éclaircies par l'enquête. L'IGPN a été saisie.

