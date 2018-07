Oksana Chatchko, co-fondatrice des Femen, retrouvée morte à Paris

publié le 24/07/2018 à 17:23

Oksana Chatchko était co-fondatrice et membre du groupe féministe des Femen. Inna Chevtchenko, leader de l'organisation a déclaré à l'AFP que la jeune femme "a été retrouvée morte hier (lundi 23 juillet, ndlr) à Paris dans son appartement".



L'activiste, d'origine ukrainienne, aurait laissé une lettre de suicide, déclare Anna Goutsol, autre co-fondatrice du mouvement, dans un post hommage sur Facebook. Elle y évoque également avec prudence les causes de la mort de la jeune femme : "La plus courageuse (...) Oksana Chatchko nous a quittés. Avec ses proches et sa famille, nous sommes en deuil et nous attendons la version officielle de la police. Pour le moment, ce que nous savons, c'est que (...) le corps d'Oksana a été retrouvé dans son appartement à Paris. Selon ses amis, elle a laissé une lettre de suicide."

Oksana Chatchko, une activiste devenue artiste

C'est elle qui, lors d'un manifestation à Kiev en 2009, a pris la décision de se dénuder la poitrine et d'y inscrire des slogans, pour défendre les droits des femmes. Elle instaure ainsi la marque de fabrique au groupe. Après plusieurs manifestations en Ukraine et en France, elle s'installe en France en 2012, puis acquiert le statut de réfugié politique en 2013.

Après avoir quitté le groupe activiste, Oksana Chatchko s'impose comme artiste. Sur son site internet et dans la galerie Mansart (Paris), elle y présente l'exposition de ses œuvres qui lui permettent de "dénoncer le pouvoir religieux et la société patriarcale".

Sur Twitter, Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, a réagit au décès de l'ancienne activiste qu'elle qualifie de "combattante de la liberté des femmes".

J’adresse mes pensées aux proches d’Oksana Shachko, combattante de la liberté des femmes, et à toutes les #Femen https://t.co/F5PH6mMOlQ — ¿¿ MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 24 juillet 2018