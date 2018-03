publié le 04/03/2018 à 18:05

Silvio Berlusconi est arrivé dans son bureau de vote milanais tiré à quatre épingles et tout sourire, dimanche 4 mars, jour d'élections législatives en Italie. Une mine réjouie dont "Il Cavaliere" ne s'est pas départi, même lors de l'irruption d'une femen dénudée dans la salle. La militante s'est en effet dressée sur la table accueillant les urnes, avec inscrit sur son buste : "Berlusconi, tu es périmé".



Imperturbable, Silvio Berlusconi s'est contenté de quitter la pièce après avoir accompli son devoir citoyen. Inéligible depuis une condamnation pour fraude fiscale, le milliardaire âgé de 81 ans a choisi Antonio Tajani, président du Parlement européen, pour diriger le gouvernement en cas de victoire.

Mais Antonio Salvini, fort d'une campagne tonitruante axée contre Bruxelles et les migrants, entend bien porter la Ligue devant Forza italia, mouvement populiste fondé en 2013 par Silvio Berlusconi, et prendre lui-même les commandes.

Plus de 46 millions d'électeurs sont invités à voter jusqu'à 23 heures (22 heures GMT) : tous doivent élire 630 députés via un bulletin rose et ceux âgés de plus de 25 ans reçoivent aussi un bulletin jaune pour choisir les 315 sénateurs.