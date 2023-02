Octogénaires retrouvés morts dans le Nord : "On est quand même soulagé", confie la fille du couple

L'épilogue d'un mois de recherche. Marie-France et Richard avaient disparu le 1er janvier. Leurs corps ont été découverts mercredi soir à l'intérieur de leur véhicule, tombé dans le canal de l'Escaut, près de Valenciennes. La piste de l'accident est privilégiée et pour les proches, le mince espoir qui subsistait vient de s'évanouir.

Marie-Hélène, la fille aînée, craignait depuis un moment ce coup de téléphone de la procureure reçu mercredi soir. C'est chez elle, dans la campagne, près de Maubeuge, que ce couple de Roubaisiens a passé sa journée du 1ᵉʳ janvier avant de reprendre la route. Depuis, les proches avaient multiplié les démarches pour tenter de les retrouver. "C'est toujours un choc quand on a la confirmation, c'est compliqué à vivre, bien sûr. Après, on est quand même soulagé qu'on les ait retrouvés. On attendait depuis plus d'un mois et ça, c'est difficile, de pas savoir où ils étaient. C'est ce qu'on voulait aussi pour pouvoir faire notre deuil et on n'avait pas vraiment d'espoir de les retrouver vivants", nous dit-elle.

La Citroën C3 repêchée dans le canal va être expertisée. L'endroit, près d'un port fluvial de conteneurs, n'est pas directement sur le trajet des retraités, mais la voiture a pu dériver dans l'eau. Leur fille pense aussi qu'ils ont dû se perdre. "Il y avait une déviation tout près. Je pense qu'ils ont pris la déviation et que c'est à ce moment-là qu'ils se sont perdus. Ils ont dû continuer tout droit, je suppose. Je ne pense pas qu'ils avaient un GPS dans leur voiture", dit-elle.

L'autopsie des corps de Marie-France et Richard, prévue ce jeudi 9 février, permettra aussi de lever d'éventuels doutes.

