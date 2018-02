publié le 17/02/2018 à 20:10

Ils n'ont pas la force de prendre la parole, alors ils s'adressent à Nordahl Lelandais par la voix de leur avocat. Cécile et Didier, les parents d'Arthur Noyer, caporal de 23 ans disparu le 12 avril 2017 à Chambéry (Savoie), ont demandé à maître Bernard Boulloud de "lancer, en leur nom, un appel solennel à Nordahl Lelandais", relate Le Parisien ce samedi 17 février. Nordahl Lelandais, qui a avoué mercredi 14 février avoir assassiné la petite Maëlys, est toujours mis en examen pour l’assassinat d'Arthur Noyer.



L'avocat de la famille Noyer décrit une famille "dans une souffrance terrible" depuis le décès inexpliqué d'Arthur, retrouvé mort au col de Marocaz près de Montmélian (Savoie). "Ils m’ont demandé de lancer un appel à monsieur Lelandais pour qu’il nous dise la vérité", explique Bernard Boulloud.

L'appel à Nordahl Lelandais est clair : "qu’il nous dise ce qu’il a pu faire à Arthur si c’est lui qui est l’assassin, réclament les parents par la voix de leur avocat. (...) C’est pour cela que nous lui lançons cet appel. Répondez-nous ! Répondez à la justice Monsieur Lelandais. Ce que l’on attend, c’est que cette partie d’humain en lui se réveille", fait savoir Bernard Boulloud.

Si ce n’est pas lui qui a tué Arthur, qu’il nous apporte les éléments qui pourraient le disculper Cécile et Didier Noyer Partager la citation





"On est prêt à tout entendre. Mais qu’il nous dise très rapidement ce qui est arrivé. Car chaque jour qui passe est un jour de souffrance supplémentaire pour la famille d’Arthur. Et cela devient véritablement insupportable", poursuit l’avocat. Attentifs à la présomption d'innocence, les parents d'Arthur Noyer réclament simplement la vérité. "Si ce n’est pas lui qui a tué Arthur, qu’il nous apporte les éléments qui pourraient le disculper, demandent-ils. Si la piste Lelandais doit se refermer, on voudrait qu’elle se referme vite", poursuit l'avocat.



Nordahl Lelandais fait figure de suspect numéro un dans l'affaire de la disparition d'Arthur Noyer. Le jeune militaire n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 11 au 12 avril 2017. Selon des témoins, il aurait fait du stop en sortie en boîte de nuit à Chambéry aux alentours de 4 heures du matin. Depuis l’étude du bornage des téléphones d'Arthur Noyer et de Nordahl Lelandais, via le logiciel AnaCrim, les enquêteurs ont la certitude que le caporal et le suspect ont fait "un trajet commun" sur une distance suffisamment longue cette nuit-là.