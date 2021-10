Nancy : un étudiant soupçonné de six agressions a été incarcéré

À Nancy, un étudiant de 23 ans, soupçonné d'être à l'origine d'une série d'agressions depuis la rentrée, a été mis en examen et incarcéré. Les enquêteurs pensent qu'il pourrait être impliqué dans beaucoup d'autres dossiers. Le suspect a été dénoncé aux autorités par l'un de ses amis.

Le 7 octobre, les policiers se sont rendus dans une salle de sport du centre-ville de Nancy avec pour cible ce jeune homme soupçonné de viol. Un des faits aurait été commis avec un couteau à l'encontre d'une étudiante de 20 ans qui rentrait chez elle à 2 heures du matin. Les enquêteurs ont recueilli le témoignage de l'un de ses proches à qui il aurait confié avoir "violé des filles".

L'étudiant en cinéma s'est laissé interpellé et a avoué, évoquant même "4 ou 5" autres agressions. Qui et quand ? La police tente de faire plusieurs rapprochements. Deux possibles victimes sont identifiées avec ses indications : des agressions début septembre, sans viol. Trois autres affaires, survenues en trois semaines, sont aussi étudiées. Des faits de violence, un viol à la sortie d'une discothèque et une agression sexuelle. Sur ces trois cas, l'homme de 23 ans, inconnu des services de police, nie en bloc.

Si les enquêtes vont se poursuivre, le juge d'instruction l'a mis en examen dans le cadre de ses six affaires dont un viol reconnu, avant de le placer en détention provisoire à Nancy.