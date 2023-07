Nord : la gare de Lille-Europe totalement évacuée, une opération de police en cours

Une opération de police est en cours en gare de Lille-Europe, qui a été totalement évacuée "suite à une alerte de sécurité", a indiqué mercredi 19 juillet la préfecture du Nord à l'AFP. "Une levée de doute est en cours", a-t-on ajouté, sans préciser la nature de l'alerte en question. L'opération fait suite à "un appel" sur la présence d'"un terroriste" à bord d'un train, a précisé une source policière. "Des vérifications sont donc en cours", a-t-elle ajouté. Selon une deuxième source policière, l'appel concerne un train Paris-Lille. "Le Raid et les démineurs sont sur place", a ajouté cette source.

Des cordons de sécurité coupant la circulation et interdisant l'accès à la gare ont été mis en place, derrière lesquels sont agglutinés les voyageurs en attente de leurs trains, a constaté un journaliste de l'AFP. Plusieurs lignes de bus circulant dans le secteur ont été déviées et la station de métro Lille-Europe est "fermée et non desservie", a indiqué sur Twitter le gestionnaire du réseau Ilévia.

L'opération a débuté à 9h47, selon le compte Twitter des TER Hauts-de-France. La circulation a également été interrompue en gare de Lille-Flandres, mais a rapidement repris, à 10h07, "sur autorisation des forces de l'ordre". "On détourne la circulation de Lille-Europe vers Lille-Flandres", a précisé la SNCF à l'AFP, soulignant qu'aucune heure de reprise de la circulation à Lille-Europe n'avait été estimée "à ce stade".

