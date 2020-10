Nintendo : un enfant de 9 ans réclame 5 millions de dollars pour un bug sur sa Switch

publié le 09/10/2020 à 19:29

Plus de cinq millions de dollars de dommages et intérêts. C'est ce que réclament un petit garçon américain de neuf ans et sa mère. Ils attaquent Nintendo en justice pour un manque de réactivité face à un dysfonctionnement de la manette de contrôle de la Switch.

Ce bug n'est pas nouveau. D'après 20 minutes, il est connu depuis plusieurs années et est surnommé "Joy-Con drift". En effet, le système de contrôle de la manette perçoit et restitue des mouvements que le joueur n’a jamais effectués.

Le jeune joueur et sa mère accusent Nintendo de "continuer à promouvoir et vendre des produits en sachant pertinemment qu’ils présentent un défaut sans évoquer le bug auprès des consommateurs dans les opérations de marketing ou de promotion ou sur l’emballage". En juillet 2019, Nintendo avait en effet reconnu l’existence d’un dysfonctionnement.

L’entreprise a ensuite commencé à prendre en charge et réparer gratuitement les produits défectueux. Cette mesure n’a pas empêché une douzaine d’utilisateurs de la console de lancer une action groupée en justice cet été.