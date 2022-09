De graves incidents ont éclaté jeudi 9 septembre avant à Nice avant la rencontre de Ligue Europa Conférence de football entre les Aiglons et Cologne. Tout a réellement commencé 45 minutes avant le coup d'envoi du match, quand une cinquantaine d'hooligans cagoulés et masqués ont quitté la tribune réservée aux supporters du club allemand pour aller au contact des ultras niçois.

Ne pouvant pas être contenus, les stadiers n'étant pas assez nombreux à cet endroit et les forces de l'ordre absentes à ce moment-là, ces individus n'ont eu aucun mal à enjamber les maigres barrières qui les séparaient de leurs adversaires, à l'intérieur même de l'Allianz Riviera.

Pendant près de 10 longues minutes, les deux clans se sont affrontés violemment à coups de poings, de pieds et de jets de fumigènes. Un homme, un Français venu en découdre avec les Allemands et considéré par la Préfecture des Alpes Maritimes comme un supporter du PSG, a chuté d'une tribune et a été transporté à l’hôpital de Nice avec un pronostic vital engagé.

Un autre individu du même pedigree a lui été poignardé, mais ses jours ne sont pas en danger. Selon la Préfecture, 32 personnes ont été blessées dans ces violents incidents. Reporté d'une heure, le match a pu finalement se terminer sans nouveaux problèmes (1-1). La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a déploré que "notre sport soit sali".

