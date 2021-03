Nantes : un policier poignardé par un jeune de 19 ans

publié le 29/03/2021 à 20:15

Le suspect était équipé de deux couteaux et d'une hachette. Dans la nuit du samedi au dimanche 28 mars, aux alentours d'une heure du matin, deux policiers tombent face à deux individus qui déplacent des cônes de circulation et des panneaux de signalisation au milieu de la route. Ce qui semble être une mauvaise plaisanterie a rapidement pris une toute autre tournure.

Les deux hommes ont remarqué les forces de l'ordre et ont pris la fuite. Ces derniers ne les poursuivent pas mais restent sur place pour surveiller les lieux, relate Ouest-France. Peu de temps plus tard, les fuyards sont de retour. Débute alors une course-poursuite à pieds, au cours de laquelle les policiers remarquent une arme blanche dans la main de l'un des individus. Lorsque l'un des agents l'intercepte, ce dernier reçoit un coup de couteau dans la cuisse, tout près de l'aine.

Des renforts arrivent alors sur place et pointent leur arme de service sur l'homme au couteau brandi. Deux coups de feu ont été entendus, aucun d'entre eux n'a touché la cible, souligne le quotidien régional. Le suspect tente de s'enfuir malgré tout et finit par trébucher, avant d'être interpellé. Âgé de 19 ans, le jeune homme n'était pas connu des services de police. Deux couteaux et une hachette ont été retrouvés dans son sac à dos.