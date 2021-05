Logement : Century 21 évoque "le retour en grâce des villes moyennes"

publié le 28/05/2021 à 14:43

Plus d'un million de logements anciens ont été vendus en France entre mars 2020 et mars 2021, des chiffres spectaculaires marqués par de nouvelles volontés des acheteurs liées aux différents confinements.

"C'est le retour en grâce des villes moyennes, sous-préfectures et chefs-lieux, confirme sur RTL Laurent Vimont, président de Century 21 France. Les Français ont le sentiment qu'il faut mieux se loger pour mieux vivre et qu'à prix équivalent, on gagne de la surface".

En ce moment, où achète-t-on le plus ? " Il y a un phénomène de gentrification volontaire, de gens qui quittent le centre des grandes agglomérations pour faire des sauts de puce à quelques kilomètres, qui quittent un appartement pour une maison. Cela se présente sous forme de cercles concentriques autour des grandes agglomérations", poursuit le spécialiste.

On cherche une pièce en plus ou une maison avec jardin. "La maison est très demandée en ce moment, plus de 6% contre 5% pour les appartements. Il y a un retour en grâce du pavillon en Ile-de-France en première et seconde couronne", explique Laurent Vimont.

Il manque en France entre 500.000 et 800.000 logements Laurent Vimont, président de Century 21 France, sur RTL Partager la citation





Ainsi, les prix sont à la hausse. "On est toujours, en France, sur un marché déficitaire, explique Laurent Vimont, il manque en France entre 500.000 et 800.000 logements, le marché du neuf s'est effondré en 2020, ce qui n'arrange pas les choses. Le marché est soutenu par des taux extrêmement bas et la pierre a retrouvé une valeur d'investissement. Les Français trouvent dans la pierre une valeur refuge."

Mais à Paris, le prix des appartements est en baisse. Pour le président de Century 21 France, il s'agit d'une "petite correction". "Il ne faut pas s'enflammer, ça a déjà remonté dans les premiers chiffres de 2021, le marché est stabilisé, on est passé la frénésie à la raison. Il manque également une catégorie d'acheteurs : les étrangers. Dans tous les cas, je ne pense pas qu'il y ait une baisse importante sur le marché parisien".