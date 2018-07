et AFP

publié le 26/02/2017 à 17:07

Alors qu’ils se dirigeaient vers Nantes pour assister à un meeting de Marine Le Pen, des militants du Front national ont été assaillis sur la RN137 ce dimanche 26 février. À l’appel de plusieurs collectifs, une opération escargot avait été organisée pour "bloquer le meeting" et "barrer la route au FN". Le mot d’ordre était de bloquer à partir de 12h30 le périphérique au nord et les abords du Zénith de Nantes, rapportent nos confrères de Presse Océan.



À une quinzaine de kilomètres de Nantes, à hauteur de Notre-Dame-des-Landes, des cars transportant des militants du Front national ont été assaillis alors qu’ils étaient pris des ralentissements. "Des gens ont surgi, ils nous ont stoppés, ils nous ont lancé de la peinture. Ils avaient des barres de fer, des barres en bois et ils ont commencé à taper sur le bus. Puis ils ont arraché les balais d'essuie-glace", rapportent une des conductrices des autocars sur BFMTV.

Les fascistes bloquent les cars de nos militants pour les empêcher d'accéder au Zénith. Pdt ce temps, Cazeneuve fait campagne contre le FN ! pic.twitter.com/mWtjuLFBgC — Jordan Bardella (@J_Bardella) 26 février 2017

Après ces nouveaux heurts, le conseiller régional d'Île-de-France Jordan Bardella a dénoncé les agissements de "fascistes qui bloquent les cars de nos militants" sur Twitter. Sur les clichés qui accompagnent le message du secrétaire départemental du FN en Seine-Saint-Denis, on aperçoit également des objets incendiés sur la chaussée. Samedi 25 février, des manifestations contre la venue de Marine Le Pen à Nantes avaient déjà été émaillées de violence.

Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste, a critiqué sur France 3 l'attitude de la présidente du FN: "Marine Le Pen savait qu'il y aurait des incidents. C'est ce qu'elle cherche. Elle aurait dû annuler ce meeting et le faire ailleurs. Comme je l'avais décidé pour l'université d'été du PS qui devaient se tenir à Nantes". Au moins une centaine de camions de CRS ont été déployés aux abords du Zénith.