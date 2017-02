publié le 25/02/2017 à 19:42

Malgré un dispositif policier très important, des heurts ont éclaté samedi au centre de Nantes en marge d'une manifestation pour protester contre la venue dimanche de Marine Le Pen qui a réuni entre 2.200 et 3.000 manifestants, selon des sources syndicales et policières. Des personnes qui se sont greffées au cortège ont lancé des projectiles en direction des forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogènes.



Quatre gendarmes ont été blessés et quatre individus interpellés a indiqué la police de Loire-Atlantique dans un tweet. Des devantures de magasins ont été saccagées par divers projectiles et des pots de peinture, d'après la journaliste de l'AFP. Des banques et arrêts de bus avaient été protégées par des panneaux de bois.

Fortement encadrés par la police, les protestataires brandissaient des pancartes proclamant "FN imposture sociale" ou "Le fascisme ne passera pas". Les manifestants, appartenant à divers mouvements de la gauche et de l'extrême gauche, s'étaient donné rendez-vous à la croisée des trams, place du Commerce, au cœur névralgique de Nantes, pour dire non à la présence annoncée de la candidate du FN à la présidentielle dans la grande ville portuaire. Marine Le Pen doit tenir un meeting ce dimanche après-midi au Zénith.

Fin de #Manifestation contre le #FN à #Nantes : 3 gendarmes blessés - 4 individus interpellés par @PoliceNat44 - reprise de la circulation - — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) 25 février 2017

Parmi les quelque 2.500 manifestants certains appartenaient à des mouvements de l'extrême gauche, selon des sources policières. Réunis à l'appel du "collectif nantais de refus des extrêmes droites", de la CGT,de la ZAD (Zone à défendre) de Notre-Dame des Landes, sous le slogan "Nantes debout soulève toi", les protestataires se sont dirigés vers une esplanade au pied du château des ducs de Bretagne. Des banques et arrêts de bus avaient été protégées dès le matin par des panneaux de bois dans la matinée.