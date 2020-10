Nantes : empoisonnée par sa collègue au CHU

publié le 15/10/2020 à 11:29

Une employée administrative du CHU de Nantes a versé du détergent dans la bouteille d'une collègue. Celle-ci souffre désormais d'un choc post-traumatique.

Peu après 14h, le 10 décembre 2019, une assistante de formation au CHU de Nantes regagne son bureau après une pause et boit une gorgée de sa bouteille d'eau aromatisée à la grenadine. Rapidement, elle ressent de vives brûlures et s'aperçoit qu'un produit chimique a été versé dans sa bouteille, raconte Presse Océan.

Elle porte plainte au commissariat et le CHU également. Une dizaine de jours plus tard, la vérité éclate : la collègue qui partage le bureau de la victime a finalement confessé avoir versé du détergent dans la bouteille de sa collègue. Le CHU l'a radié des cadres et elle sera jugée le 25 janvier à Nantes pour administration de substances nuisibles ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours. Elle encourt trois ans d'emprisonnement.