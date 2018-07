et AFP

Le contrôle policier a mal tourné. Un jeune de 22 ans est décédé ce mardi 3 juillet après avoir été atteint par une balle tirée par un fonctionnaire de police. Des émeutes ont éclatés dans le quartier du Breil à Nantes. Les heurts ont opposés des policiers et des jeunes armés de cocktails Molotov, des voitures et un centre commercial ont été incendiés.



Selon des sources policières, le jeune a été blessé lors d'un contrôle de police, alors qu'il était à bord d'un véhicule: il aurait "refusé d'obtempérer" avant de "reculer intentionnellement" vers un fonctionnaire de police qui a fait usage de son arme. Le jeune aurait été touché à la carotide et serait décédé à son arrivée à l'hôpital.

"Le SRPJ de Nantes et l'Inspection générale de la police nationale sont saisies de l'enquête afin de préciser la commission des faits et déterminer dans quelles circonstances le policier a été amené à faire usage de son arme", a précisé à l'AFP le procureur de la République de Nantes Pierre Sennès.

Toujours selon le procureur, "la situation était mardi soir "très agitée" et "très confuse" dans le quartier du Breil.