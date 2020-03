et AFP

publié le 11/03/2020 à 00:43

Franck Diop, qui conduit à Chalon-sur-Saône la liste Rassemblement national (RN) aux prochaines municipales, est accusé par Pôle Emploi d'avoir indûment perçu 17.660,62 euros d'allocations, d'avril 2017 à mars 2018 et de septembre 2019 à novembre 2019.Une enquête a été ouverte le 13 février après une plainte pour "fausses déclarations en vue de percevoir les allocations de chômage" et confiée à la police de Dijon.

Le candidat RN a réagi à ces informations en indiquant qu'il s'agissait de "choses en cours qu'il réglera (lui)-même et qui ne regardent personne". "Je ne comprends pas pourquoi ça sort maintenant. Ça n'a rien à faire avec les municipales", a-t-il ajouté.

À la question de savoir s'il avait évoqué cette plainte avant de se porter candidat aux municipales, il a répondu qu'il s'agissait de "choses qui datent de bien avant et qu'il n'y avait pas d'enquête" à l'époque.

Selon Pôle Emploi, qui se dit "disposé à se porter partie civile", Franck Diop a "falsifié" une attestation d'employeur en modifiant le motif de fin du contrat de travail en "rupture conventionnelle" en lieu et place de "démission", "avec pour objectif que Pôle emploi reprenne le versement de ses allocations initialement interrompues du fait de la démission".

Il aurait aussi "faussement déclaré" être demandeur d'emploi alors qu'il travaillait en falsifiant la date de début d'un contrat de travail, la repoussant de plus d'un an et il aurait "passé volontairement sous silence une activité salariée", selon la lettre de dépôt de plainte de Pôle Emploi, datée du 17 janvier.

"Ce n'est qu'après avoir perçu l'intégralité" de ses droits à allocation que Franck Diop a cessé de se déclarer sans travail, mettant fin à son inscription à compter du 30 avril 2018, a affirmé Pôle Emploi.