Mulhouse-Bâle : 603 kg de cocaïne saisis dans un jet privé

publié le 25/07/2019 à 22:25

C'est une saisie conséquente, pour ne pas dire historique. Le 16 mai dernier, les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg, conjointement à leurs homologues suisse, ont mis la main sur 603 de kg de cocaïne (pure à 90%) à bord d'un jet privé à l'aéroport de Mulhouse-Bâle. L'appareil était en provenance d'Uruguay et avait effectué un arrêt à Nice.



"Il s'agirait de la plus grosse saisie de cocaïne par vecteur aérien en Europe", a affirmé le colonel de gendarmerie François Desprès, de la Section de recherches de Strasbourg. Sa valeur marchande est estimée à environ 180 millions d’euros. "Nous avons agi dans le cadre d'une livraison surveillée", a-t-il expliqué. Les gendarmes des sections de recherches et des groupes d'observation et de surveillance de Marseille et de Strasbourg avaient en effet mis en place un dispositif de surveillance au niveau des deux aéroports.



Cette saisie record faisait partie d'une opération d'envergure, mobilisant des services enquêteurs de 14 pays à travers le monde. Ils ont été mis sur la piste de ce vaste réseau par les autorités croates qui fin 2017, début 2018 avaient lancé les premières investigations, soupçonnant un vaste trafic de cocaïne de l'Amérique du Sud vers l'Europe piloté par une organisation mafieuse des Balkans, selon un communiqué d'Europol.

Une tonne de cocaïne saisie, 16 arrestations

Au total, plus d'une tonne de cocaïne ont ainsi été saisie à Hong-Kong courant 2019 et en Suisse mi-mai, lors du démantèlement de ce vaste réseau international.

"L'opération Familia, coordonnée par Europol et la DEA (Etats-Unis) avec l'appui de Frontex, a permis l'arrestation de 16 personnes impliquées dans un trafic de cocaïne de grande ampleur et la saisie de plus d'une tonne de cocaïne (603 kg en Suisse et 421 kg à Hong-Kong)", a affirmé la Gendarmerie nationale dans un communiqué.



Agencies from across the world teamed up to take down a Balkan organised criminal network suspected of large-scale cocaine trafficking from South America to Europe using private planes pic.twitter.com/12qEfJ16Z1 — Europol (@Europol) July 25, 2019

Le commanditaire à bord

En mai dernier, les gendarmes sont prévenus : une livraison importante doit avoir lieu en France en jet privé. Les trafiquants tentent de brouiller les pistes. De faux passagers sont à bord, mais tous descendent à la première escale à Nice. Le jet atterrit ensuite à l'aéroport de Mulhouse-Bâle, un aéroport situé en France mais pratique pour entrer en Suisse grâce à ses zones douanières.



Les pilotes descendent de l'avion, chargent les voitures de valises. Les enquêteurs n'interviennent pas. Il faut surveiller la livraison, accumuler les preuves jusqu'à identifier le commanditaire. L'interpellation a lieu quelques heures plus tard, le long de la frontière. Interpellation d'un pilote, d'un complice et de celui suspecté d'être le principal donneur d'ordre : un Serbe recherché par les services du monde entier.

C'est un Air Cocaïne qui a réussi à franchir l'Atlantique"

Deux millions d'euros en coupures et plus d'1 million d'euros de produits de luxe, notamment des montres et des véhicules, ont également été saisis. "C'est un Air Cocaïne qui a réussi à franchir l'Atlantique", a insisté le colonel François Desprès en référence à la découverte en mars 2013 de 700 kilos de cocaïne saisis à l'aéroport de Punta Cana (République Dominicaine) dans un avion piloté par deux Français.