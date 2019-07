Crédit : HO / INTERIOR MINISTRY OF MEXICO / AFP

publié le 17/07/2019 à 16:25

Le juge a rendu mercredi 17 juillet son verdict pour Joaquin El Chapo Guzman. Comme demandé par le parquet le narco-trafiquant est condamné à finir sa vie dans une prison hyper sécurisée de Manhattan. Une sentence exemplaire pour celui qui a importé au cours de sa carrière plusieurs centaines de tonnes de cocaïne sur le marché américain.

Réputé violent et sans pitié le mexicain a commencé sa vie dans la misère des fermes de Sinaloa. C'est depuis ce cadre défavorisé que le jeune Joaquin a escaladé un à un les échelons des trafiquants de drogue.

Le Mexique est alors gangréné par la corruption et les cartels, une époque bénite pour El Chapo (le petit, en référence à sa courte taille) qui va réinvestir sa fortune pour moderniser la production de drogue de Sinaloa. L'homme achète des quads pour remplacer les mules, amène protection et argent a ses concitoyens et maîtrise bientôt tout l'ouest du pays.



2 évasions en 15 ans.

Puis les autorités mexicaines vont rentrer dans la partie. Guzman sera capturé deux fois en 1993 et 2014. Malheureusement pour eux le chef de cartel a toujours réussi à s'échapper de ses lieux de détention. La vidéo de sa dernière évasion en 2015 à fait le tour du monde, l'homme avait, avec l'aide de complice, creusé un tunnel d'1,5 kilomètres depuis sa cellule pour rejoindre une maison en travaux au milieu des champs.

Après une cavale de 6 mois il est finalement rattrapé le 6 janvier 2016 et extradé vers les États-Unis dans la foulée. De par son passé tumultueux toutes les précautions on été prise pour empêcher une nouvelle évasion.