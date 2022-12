Moselle : un homme se pend sur le pont d'une autoroute

Crédit : Benjamin Polge / Hans Lucas via AFP

Un drame s'est déroulé et a endeuillé de nombreux conducteurs présents sur un tronçon de l'A31. Peu avant 13h, vendredi 23 décembre, un homme est aperçu sur les caméras de l'autoroute. Deux opérateurs de la CRS autoroutière et de la DIR Est observent l'homme en train de marcher sur le pont Richemont, surplombant la Moselle. Ils comprennent immédiatement ce qui se joue et alertent les patrouilles de CRS présentent à proximité, en vain.

L'homme de 59 ans se noue une corde au cou, enjambe le pont et se jette dans le vide, rapporte le Républicain Lorrain. Si les secours sont arrivés rapidement, ça n'aura pas été suffisant pour pouvoir réanimer l'homme. Après avoir hissé le malheureux sur la chaussée et prodigué un massage cardiaque, les agents de la police autoroutière déclarent sa mort. Il est 14 heures.

Ce drame, à l'avant-veille de Noël, a bloqué une partie de l'autoroute et créé des ralentissements, rapidement écarté grâce à l'intervention des nombreux secouristes et policiers présents sur place.

