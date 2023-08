Mort suspecte d'un principal de collège à Lisieux : quelles analyses complémentaires vont être menées ?

Retrouvé mort dans son établissement vendredi 11 août, Stéphane Vitel avait fait quelques minutes plus tôt un tour dans son collège car l'alarme anti-intrusion s'était déclenchée. L'autopsie, pratiquée lundi 14 août, n'a pas été concluante : impossible de trancher entre une mort naturelle et une agression. Des analyses complémentaires vont être pratiquées.

Le parquet de Lisieux et les enquêteurs de la police judiciaire comptaient beaucoup sur l'autopsie du principal du collège Pierre-Simon de Laplace pour se forger une certitude. De nouvelles expertises ont été requises et en premier lieu des analyses anatomopathologiques capables de faire parler tissus et cellules prélevés sur un corps en cas de décès inexpliqué.

Les médecins légistes espèrent ainsi pouvoir expliquer l'origine de la blessure au niveau de la tête, constatée sur Stéphane Vitel. Est-il tombé ? A-t-il fait un arrêt cardiaque sans avoir été poussé ou même agressé ? Ou au contraire, la cause naturelle peut-elle être écartée ?



Les résultats ne seront pas connus avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La police judiciaire de Caen va continuer en parallèle ses investigations sur l'intrusion constatée dans le collège et appelle toute personne ayant des informations à contacter les enquêteurs.