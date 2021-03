publié le 12/03/2021 à 12:38

Le procès s'ouvre ce vendredi 12 mars près d'Albertville en Savoie, après la mort d'un petit garçon de 7 ans écrasé en 2017 par un poids lourd à Belle Plagne. Le véhicule était garé dans une rue piétonne. Le conducteur avait oublié de serrer le frein à main, le camion avait dévalé la pente en marche arrière et plusieurs personnes sont poursuivies, y compris le conducteur. Claudine, la maman du petit garçon témoigne au micro de RTL.

"Le camion est allé terminer sa course sur mon fils et son grand-père et il est passé sous les roues du camion avec son grand-père. J'ai beaucoup de tristesse et surtout beaucoup de colère. Cela n'aurait pas dû arriver. Pour moi, il y a des personnes qui ont pris des décisions à la légère", estime la maman de Léo.

"Quand un camion de 38 tonnes arrive comme ça sur un site piétonnier au milieu des vacanciers, il y aurait dû y avoir une sécurité, ce qui n'a pas du tout été le cas. Pour moi c'est incompréhensible. Ce qui a conduit à la mort de Léo alors qu'il rentrait simplement de l'aire de jeux où il venait de s'amuser avec sa cousine, c'est ça qui pour moi est super douloureux et inimaginable", conclut-elle.