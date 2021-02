Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Sa persévérance a été récompensée. Un commerçant de Haute-Savoie a dû se résigner à mener une grève de la faim de 17 jours, pour faire plier le préfet du département.

Pierre possède un magasin de sport, sur la commune de Publier, dans une galerie marchande de plus de 20.000 mètres carrés. Parce qu'il a une entrée indépendante, qui donne sur un parking, il estimait ne pas avoir à subir les mesures anti-Coronavirus appliquées. À 62 ans, il vient d'obtenir gain de cause et va pouvoir relever le rideau.

"Je pense qu'il ne faut jamais lâcher, quand on est sûr de son bon droit. C'est ça qui m'a fait tenir debout et qui m'a fait avancer dans la grève de la faim. Le combat était dur. C'est un combat de tous les jours, de toutes les heures : il faut en faire des démarches, des contacts ! C'est le pot de terre contre le pot de fer. Faut pas lâcher le morceau ! Pour une boîte que j'ai créée il y a 44 balais, ça m'emmerderait fortement de devoir aller au tribunal, en dépôt de bilan !", témoigne le commerçant au micro de RTL.

Et de conclure : "Cette grève de la faim m'a quand même fait perdre dix kilos, donc cet été, au moins, je serai mince pour aller à la plage me faire bronzer. Je serai impeccable !"