Un arbitre de football avait été agressé à Melun en Seine-et-Marne dimanche 27 mars après un match amateur. Dans cette scène filmée, on voit les joueurs s'en prendre à l'arbitre jusqu'aux vestiaires. "Mets lui des tartes", hurle l'un d'eux. L'homme a depuis porté plainte. Ce week-end, une agression similaire a eu lieu à Salouël dans la Somme.

Cette fois, c'est un jeune arbitre de 18 ans qui venait d'obtenir sa licence, qui a été roué de coups par plusieurs joueurs. Des parents s'en sont également mêlés. Il témoigne ce mardi matin au micro de RTL. "Au bout des 90 minutes de jeu, je siffle la fin du match. Et à ce moment-là, un joueur se met face à moi et m'insulte en disant que j'étais un sale gros con, que je ne savais pas arbitrer", explique Théo.

"Quand j'entends ça, j'applique le règlement d'après-match, c'est-à-dire que je mets un carton rouge au joueur pour propos injurieux", poursuit-il.

Frappé par un parent de joueur

"La dame a vu que j'avais mis un carton rouge à son fils et m'a ensuite giflé une fois, lors de ma direction aux vestiaires. Un spectateur est venu me sauter dessus par derrière, me donner des coups de poing au niveau du visage, du cou et du dos. Il s'agissait du grand frère de la personne que je venais d'expulser", poursuit le jeune arbitre.

"J'ai été poussé, je suis tombé par terre la tête la première. Et je ne sais pas pourquoi, un joueur de Salouël est venu me frapper alors que j'étais à terre. La chose qui me choque, c'est que la personne qui m'a frappé en premier c'est un parent, une mère d'enfant. Je ne voulais plus arbitrer, mais si je ne continue pas, je donne raison à mes agresseurs, et je ne veux pas", ajoute Théo, à qui les médecins ont déclaré une semaine d'ITT après cette violente agression.