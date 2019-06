publié le 07/06/2019 à 23:02

La maternité de Die dans la Drôme ne rouvrira pas après l'enquête sur la mort d'un bébé in utero en février dernier et ce malgré les dysfonctionnements dans la prise en charge de la maman relevés par les autorités de santé.



La maternité de Die a fermé en janvier 2018, après 33 ans de contestation des habitants. Alors la mort le 18 février du petit Aimé avait fortement ému dans cette sous-préfecture de 4.500 habitants, devenue un des symboles de la fuite des services publics.

Sa mère, qui était à la fin de son 8e mois de grossesse, souffrait, comme pour sa précédente grossesse, d'un décollement placentaire. Habitant à plus de 1h20 de route de la première maternité, les secours l'ont d'abord transférée aux urgences de Die, avant de l'héliporter à Montélimar.

L'Agence régionale de santé (ARS), qui avait déclenché une enquête, a exceptionnellement communiqué ses conclusions à trois médias en présence du préfet Hugues Moutouh.

Une prise en charge erratique

Les deux médecins inspecteurs indépendants soulignent une prise en charge erratique pendant la grossesse avec 10 professionnels et 5 lieux différents dont le CH de Montélimar.



Face à une grossesse à haut risque, "il faut une prise en charge par un professionnel". Là "il n'y avait pas de pilote", insiste Jean-Yves Grall, directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Même si ce "morcellement" peut en partie être imputable à la famille, le manque de coordination entre professionnels libéraux comme hospitaliers "n'a pas permis de garantir la vigilance nécessaire", détaille le rapport d'inspection, que l'AFP a consulté.



Et la maternité de Die n'aurait rien changé, insiste Jean-Philippe Gallat, l'un des deux médecins inspecteurs, car normalement elle "aurait dû être transportée à Valence (maternité de niveau 2B quand Die était seulement de niveau 1) dès la viabilité de l'enfant" en prévision d'un déclenchement d'accouchement.

Audit aux urgences de Valence

S'agissant du soir du drame, la famille avait souligné le défaut de prise en charge du bébé aux urgences de Die et la lenteur de l'arrivée de l'hélicoptère en provenance de Valence. Son mari a appelé le 18 à 20h01. La parturiente est prise en charge par les pompiers à 20h12. À 20h57 elle arrive aux urgences de Die. Elle est alors "intouchable" avec "un ventre de bois" et un risque de déclencher un accouchement fatal pour la maman, explique le médecin inspecteur.



L'hélicoptère lui n'arrive qu'à 22 heures. La sage-femme embarquée constate par doppler mobile le décès du bébé. Il redécolle et la maman n'arrive finalement à Montélimar qu'à 22h47, soit près de 3 heures après l'alerte où elle accouchera, selon ses mots, "d'un magnifique petit garçon, mort né".



Pour l'ARS, rien est à reprocher aux pompiers ou à l'urgentiste de Die. En revanche, elle va mener un audit sur le fonctionnement de la régulation médicale aux urgences de Valence, qui gèrent le déclenchement de l'hélicoptère dans le cadre de la procédure de prise en charge censée pallier l'absence de maternité à Die.

"Un dysfonctionnement indiscutable"

"Le médecin régulateur n'a pas (eu) une appréciation appropriée de l'urgence de la situation" et il prenait en charge en même temps un patient aux urgences, souligne le rapport qui parle "d'un dysfonctionnement indiscutable". Même si un déclenchement du vol plus tôt n'aurait vraisemblablement pas permis de sauver l'enfant.



Ce rapport qui "ne mésestime pas l'épuisement" des personnels de santé pourrait raviver les tensions dans ce service, en grève depuis plus de deux mois comme des dizaines d'autres en France. Pour le Collectif de défense de l'hôpital de Die, l'ARS ne prend pas en compte "la spécificité du Diois" et "ne respecte pas le libre choix des femmes".



"On a ici le plus fort taux d'accouchement à domicile de France donc la prise en charge doit être conforme à ce contexte", plaide Philippe Leeuwenberg, président du collectif regrettant "la perte de chance" des femmes du Diois. Et il souligne la défiance locale vis-à-vis du centre périnatal mis en place à la place de la maternité. L'ARS a promis vendredi de mieux communiquer sur le fonctionnement de ce centre.



Outre Die, le débat sur les maternités de proximité a été alimenté ces derniers mois par des fermetures à Bernay (Eure), Creil (Oise) ou encore au Blanc (Indre).