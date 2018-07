publié le 28/11/2017 à 15:32

Un mois après la mort de d'Alexia Daval, où en est l'enquête ? Randall Schwerdorffer, avocat du mari de la joggeuse, affirme qu'à ce stade Jonathan Daval "est toujours extrêmement abattu. Je le trouve en très grande souffrance morale. Maintenant, il attend gentiment que l'enquête se poursuive et il attend qu'on interpelle enfin l'auteur de la mort de son épouse."



Si l'impression générale donne à croire que l'enquête a du mal à avancer, ce n'est pas l'avis de Me Randall Schwerdorffer. "C'est une enquête qui à mon sens est extrêmement bien menée. J'ai pris connaissance du dossier d'instruction, toutes les mesures d'investigation à mon sens sont en train d'être faites et ont été en partie réalisées."

L'avocat de Jonathan Daval explique également que son client "sait très bien que les services de la gendarmerie et de la section de recherche travaillent efficacement." Me Randall Schwerdorffer a surtout le sentiment que les enquêteurs veulent être prudents et ne "pas se tromper."

Sur le dossier de l'affaire, et plus précisément le rapport d'autopsie dont il a pu avoir accès, l'avocat l'estime "satisfaisant et (...) concluant. J'ai pu apporter toutes les réponses que se posait Jonathan sur le décès de son épouse." Le mari d'Alexia sait donc la cause du décès, ce qui s'était a priori passé en terme criminel, et savoir s'il y avait atteinte sexuelle. Il sait également l'heure exacte à laquelle Alexia est morte. "Ça ne modifie pas la position de Jonathan dans le dossier," déclare l'avocat.



Sur l'avancement de l'enquête, Me Randall Schwerdorffer pense qu'"on est toujours dans des délais très raisonnables en terme d’enquête criminel."