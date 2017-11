publié le 08/11/2017 à 19:53

Dix jours après la découverte du corps d'Alexia Daval, la jeune femme a été inhumée ce mercredi 8 novembre dans le cimetière de Gray, sa ville natale, après un dernier adieu de sa famille et de ses proches au cours d'une cérémonie célébrée en la basilique de cette commune de Haute-Saône.



De leurs côtés, les enquêteurs sont toujours à la recherche d'un suspect alors que l'avocat des parents, Me Jean-Marc Florand, est persuadé que l'affaire va se résoudre rapidement.

"Je n'ai pas de boule de cristal, tempère-t-il au micro de RTL. Je n'ai pas eu accès au dossier mais un peu par expérience, je pense qu'il ne s'agit pas d'une histoire bien compliquée et d'un crime mystérieux. Et du fait des considérables moyens techniques et humains, je ne vois pas comment cette affaire ne peut pas être résolue".

Et le coupable pourrait même être connu de la famille. "Gray est une petit ville, il n'y a pas un million de gens, tout le monde se connaît", ajoute l'avocat. Et sur ce sujet, Me Jean-Marc Florand assure faire face à des parents particulièrement "lucides". "Ils n'excluent pas que l'assassin de leur fille soit quelqu'un qu'ils connaissent. Ils ont intégré cette possibilité. Ils redoutent cette hypothèse mais elle fait partie de leur quotidien", détaille-t-il.



Personne connue de l'entourage, rôdeur... Le mystère demeure entier à l'heure actuelle. Mais cela n'inquiète pas l'avocat de la famille. "Je reste persuadé que les enquêteurs savent où ils vont, qu'ils ont pu refermer de nombreuses portes et qu'ils ne leur restent que quelques pistes à explorer avant de pouvoir conclure assez rapidement (...) Je crois qu'il y aura un dénouement rapide", conclut-il.