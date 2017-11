publié le 05/11/2017 à 19:00

Famille, amis, collègues, mais aussi de nombreux anonymes. Ce dimanche 5 novembre, "plus de 8.000 personnes" se sont réunies à Gray, en Haute-Saône, pour une marche silencieuse à la mémoire d'Alexia Daval, a annoncé le maire de la commune, Christophe Laurençot. La jeune femme de 29 ans avait été retrouvée assassinée à proximité de cette ville, lundi 30 octobre.



Une réunion sous émotion notamment lorsque Jonathan, le mari de la victime, a pris la parole, sur une estrade couverte de fleurs et des photos de sa femme. "La force de notre couple nous faisait nous dépasser, dans nos sorties et dans notre vie commune. Cette plénitude me manquera terriblement", a-t-il confié à l'issu de la marche.

"Selon le comptage de la gendarmerie et de la police municipale, il y a actuellement plus de 8.000 personnes à la marche silencieuse", a indiqué le maire le Gray, dont la commune ne compte que 5.000 habitants. "C'est énorme, il fallait cela pour rendre hommage", témoigne une femme présente sur place, au micro de RTL. "C'est un flux de personnes qu'on n'a jamais vu sur Gray", affirme un autre habitant.

À écouter également dans ce journal

MAËLYS – 150 personnes se sont réunies aux Abrets en Isère, pour un lâcher de ballons en mémoire de Maëlys. La petite fille a disparu à la fin du mois d'août lors d'un mariage. Elle aurait eu 9 ans aujourd'hui.



POLITIQUE – Ségolène Royal, invitée du Grand Jury RTL – Le Figaro – LCI a promis de signer la tribune parue ce 5 novembre dans les colonnes du JDD, dans laquelle cent personnalités féminines en appellent à Emmanuel Macron pour mettre en place un "plan d'urgence" contre les violences sexuelles.



PARIS – Marcel Campion, qu'on surnomme aussi "le roi des forains" prévoit bien de bloquer la circulation dans Paris ce lundi 6 novembre. Il entend protester contre le refus qui lui est opposé d'installer son marché de Noël le long des Champs-Élysées.



CATALOGNE – Ce dimanche 5 novembre au matin, Carlès Puigdemont, le président catalan, et quatre de ses conseillers se sont rendus à la police à Bruxelles. Ils sont toujours en garde à vue, alors qu'un juge doit décider d'ici lundi matin s'il les place en détention provisoire.



ANTILLES – Édouard Philippe, le Premier ministre poursuit sa visite aux Antilles. Il était ce dimanche en Guadeloupe. En septembre, l'île avait été frappée par l'ouragan Maria. Édouard Philippe s'est notamment rendu dans la région des Trois Rivièvres où des bananeraies entières ont été détruites.